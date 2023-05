ZNA Cadix tijdelijk ontruimd voor grootschalige rampenoefening

In het nieuwe ZNA Cadix ziekenhuis in de buurt van het Eilandje in Antwerpen is een grootschalige rampenoefening gehouden. Het hele ziekenhuis moest ontruimd worden. ZNA Cadix is momenteel nog niet in gebruik, waardoor het het ideale toneel vormde voor de oefening. Met 230 deelnemers gaat het om de grootste rampenoefening van ZNA in vijf jaar tijd.