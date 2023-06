Rechter spreekt man vrij die verdacht werd van grote diefstal bij juwelier in Antwerpen

Drie jaar geleden, in december 2020, werd bij een juwelier in het Century Center op de De Keyserlei in Antwerpen de hele etalage geplunderd. Iemand sloeg er het glas stuk en ging aan de haal met diamanten en gouden juwelen. Totale waarde van de buit: 450.000 euro. Een rechter in eerste aanleg had een verdachte, die via camerabeelden herkend werd door een getuige, veroordeeld tot 40 maanden cel.

Maar de getuige trok haar verklaring later weer in waarna de veroordeelde, een man van 34 jaar, opnieuw naar de rechter trok en de vrijspraak vroeg. De rechter in beroep volgde die vraag en oordeelde dat door de nieuwe verklaring met onvoldoende zekerheid afgeleid worden dat beklaagde de persoon was op de camerabeelden.