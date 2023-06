Schaarbeek hervat Good Move-plannen met burgerpanels: "Ik ben hoopvol"

"We zijn daar ook echt in gegroeid", aldus Byttebier. "In de eerste fase in de Azaleawijk was het nog volop uitproberen, maar in de Berenkuilwijk ben ik drie keer op stap geweest om met de handelaars in de buurt te praten. We hebben op het Paviljoenplein ook drie keer een feesttent opgezet om daar te spreken met iedereen die passeerde. De boodschap aan de wijk is dan ook: we laten jullie niet los en blijven proberen."