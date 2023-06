Scherpenheuvel-Zichem schenkt vertaalcomputers aan scholen: "Beter communiceren met anderstalige ouders"

De computer kan vertalingen doen in 130 verschillende talen. "Het is een mobiel toestel zodat het overal kan gebruikt worden, zowel tijdens de les, bij een oudercontact of aan de schoolpoort. Taal is erg belangrijk in de communicatie. Je kan ook misverstanden voorkomen als je elkaar beter begrijpt. Dus de scholen en de kinderopvang zijn erg blij met deze aankoop", besluit Claes.