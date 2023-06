Stad Gent wil dit jaar lockers voorzien op de Gentse Feesten, maar zoekt nog uitbater

"Het zou een functionaliteit zijn die onze Gentse Feesten nog memorabeler maken. Er zijn veel mensen die met het openbaar vervoer komen en de nacht in dansen. Dan zou het handig zijn om je rugzak ergens te kunnen opbergen. Ik vraag er al enkele jaren naar", zegt gemeenteraadslid Stephanie D’Hoose (Open Vld). "Het belangrijkste is dat de stad de functionaliteit voorziet. Het is nu afwachten wat de voorwaarden zullen zijn. Ik ga ervan uit dat er wel iemand op zal willen intekenen, aangezien de nood voor lockers er is."