Stroomstoring door defecte kabel in Bornem: ook slagbomen bij 2 overwegen een uur lang buiten werking

Fluvius moest ter plaatse gaan om op alle plaatsen de stroomtoevoer te herstellen. "We hadden geprobeerd om op afstand de stroom om te leiden via andere kabels, maar dat was niet gelukt", zegt David Callens van Fluvius. "Onze mensen zijn dus naar Bornem gegaan om de schakelingen te doen in de elektriciteitskasten zelf."

Tegen 15.20 uur had iedereen in Bornem weer stroom.