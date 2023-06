Stroppenconcerten ook dit jaar gratis in Halle: "Koop zeker iets om te drinken om ons te steunen"

De Stroppenconcerten lokken elke zomer duizenden festivalgangers naar Halle: "Mensen komen voor de muziek, maar evengoed voor de gezelligheid. Om vrienden of buren te ontmoeten. Dat sociaal aspect is erg belangrijk!"

De muziek is divers, zegt organisator Frank Vannerom : "Alle muziekgenres komen aan bod. Mathias Vergels is zelf al vaak komen pinten drinken op de Stroppenconcerten. Nu staat hij op het podium. We verwachten ook Gunther Neefs, een Queen tributeband met Bert Verschueren, de gitarist van Mama's Jasje. Ook de Band of Musos komt, met onder andere Guy Swinnen en Ben Crabbé", zegt hij. "Met andere woorden: één grote brok Belgische muziekgeschiedenis op het podium." Het volledig programma vind je op de website van de organisatie.