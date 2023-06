Studenten kunnen samen blokken in kantine van Thes Sport in Tessenderlo

De studenten zijn heel blij met deze locatie. “Het is hier heel leuk. Er is heel wat lichtinval en het is gewoon een leuke locatie. We zitten eigenlijk in een soort container en tussen het groen. Daardoor is het ook leuk om buiten pauze te nemen”, zegt Flore Mertens, studente bedrijfscommunicatie. Ook Toon De Wit, student handelswetenschappen is het daar mee eens. “Door al dat lichtinval is deze locatie veel beter dan bijvoorbeeld een cultuurcentrum. Ik ben zelf speler bij Thes Sport en ik vind het echt heel mooi dat de club de accommodatie openstelt voor ons zodat wij hier kunnen studeren.”