Trouwste viervoeter van politiezone Lokeren gaat met pensioen en krijgt kussen tegen artrose

“Bart heeft heel wat nuttig werk geleverd. Hij moest verschillende keren tussenkomen om de orde te handhaven bij voetbalwedstrijden van Sporting Lokeren”, zegt Benny Vercauteren, die de hond opleidde. “Ik herinner me nog dat Bart in zijn eentje zo’n 200 voetbalhooligans in bedwang kon houden, dat we meerdere keren illegalen betrapten op de parking aan de E17 in Kalken, koperdieven vonden of hem inzetten bij uithuishalingen van verdachten en zo collega’s uit penibele situaties konden bevrijden. Hij was dan ook 24 uur op 24, 7 dagen op 7 inzetbaar en heeft in zijn carrière dus meer dan voldoende diensturen gepresteerd.”

De hond gaat niet naar een asiel. “We hebben hem intussen al voorbereid op zijn volgend leven”, zegt Benny Vercauteren. “Hij wordt vanaf nu voltijds familiehond. Hij heeft altijd bij ons gewoond en maakt deel uit van onze familie”.