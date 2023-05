StuBru-presentator Thibault Christiaensen werd slachtoffer van verkeersagressie: hoe ga je daarmee om?

Over het algemeen zegt 54 procent, meer dan de helft dus, van de automobilisten dat ze het slachtoffer zijn geweest van een of andere vorm van agressie in het verkeer in de afgelopen 12 maanden. Dat gaat dus verder dan alleen fysieke agressie. "Het gaat dus bijvoorbeeld over verbale agressie, maar kan ook om het tonen van een middelvinger gaan", zegt Willems.