Deze EDUboxen mag je dit najaar verwachten!

2024 wordt hét verkiezingsjaar. Er staan verschillende verkiezingen gepland én er zijn nog nooit zoveel first-time voters geweest! Voor het eerst mogen liefst 880.000 Belgen een eerste keer naar de stembus.

Voor de Europese verkiezingen is er voor het eerst stemrecht vanaf 16 jaar in ons land. Hoog tijd om jongeren via het onderwijs en via educatief materiaal te informeren en motiveren voor democratie, politiek en verkiezingen.

De focus van het EDUbox-materiaal ligt niet op de partijen en hun programma’s maar gaat veel breder. Wat is politiek? Wat is het belang van de democratie? Wat denken jongeren zelf over bepaalde thema’s? Hoe werken de verkiezingen? … Er wordt gelinkt naar de jongerenstemtest en ander actueel materiaal voor jongeren van VRT NWS. Hiermee kan je als leerkracht je leerlingen klaarstomen voor de verkiezingen!