Vrouw uit Diepenbeek die haar drie kinderen meenam naar Bulgarije, vrijgesproken voor ontvoering

"Vanaf augustus 2021 gingen de kinderen van de Diepenbeekse vrouw niet meer naar school", sprak de openbare aanklager in het proces op de correctionele rechtbank van Hasselt. De vrouw hield haar kinderen thuis omdat ze in de ban was van complottheorieën. Zo vreesde ze dat haar kinderen naar een kamp gestuurd zouden worden, daar een coronavaccin zouden krijgen en was ze tegen de mondmaskerplicht.