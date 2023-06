Oud café in Hamont-Achel wordt nieuw kinderdagverblijf

De vzw Infano heeft in Hamont een 61e kinderdagverblijf geopend. De locatie is het oude café ’t Stad. Het pand is volledig vernieuwd en gerenoveerd. Naast een speelhoek, eethoek en slaapplek is er ook een aparte ruimte voor baby’s ingericht. De twee begeleiders kunnen tot acht kinderen ontvangen. Zes plekjes zijn al bezet op de eerste dag.