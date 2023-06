"Mensen willen rechter, procureur en beul tegelijkertijd spelen": advocaat Walter Damen reageert op YouTube-video van ACID over Reuzegom

Op sociale media posten mensen, bekend en onbekend, al dagenlang over hun verontwaardiging en teleurstelling in ons rechtssysteem. Ook Nathan Vandergunst, beter bekend als ACID, maakte er een video over op zijn YouTube-kanaal. Hij is één van de grootste Nederlandstalige youtubers van ons land. "Vandaag een speciale video: we gaan mensen exposen", begon Vandergunst. Hij lijstte vier Reuzegommers op en deelde hun naam, foto en beroep.



De video werd in geen tijd honderdduizenden keren bekeken, maar in de loop van de nacht is de video verwijderd door YouTube. "Deze video is verwijderd wegens schending van het beleid van YouTube inzake intimiderende en kwetsende content", staat er te lezen.