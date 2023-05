Wat doen al die schildpadden in de Brusselse parken?

Wie goed rondkijkt bij de vijvers van de Brusselse parken kan momenteel bijzondere reptielen spotten. De zomerse temperaturen zorgen ervoor dat onder meer de roodwangschildpad, de geelwangschildpad en de zaagrugschildpad zich laten zien. De dieren warmen zich graag aan de zon op de oevers of op objecten in het water. Dat is best bijzonder, want deze Noord-Amerikaanse waterschildpadden komen van nature helemaal niet voor in België.