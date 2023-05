25 graden vandaag, warm en zonnig weekend in het vooruitzicht

Morgenochtend verwachten we over het westen en het noorden eerst lage wolken. In de loop van de dag wordt het in die streken eerder gedeeltelijk bewolkt. Elders blijft het grotendeels zonnig. De maxima schommelen in de meeste regio's rond 19 of 20 graden, maar in Belgisch Lotharingen kan het kwik klimmen tot 25 graden. Aan zee daarentegen wordt het niet warmer dan 14 graden.