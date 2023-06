Weggeefwinkel in Houthalen moet verhuizen door heringerichte Noord-Zuidverbinding

"Het is enorm belangrijk dat wij een nieuw pand vinden om te huren, want hier komen wekelijks heel veel mensen in armoede over de vloer die nood hebben aan materialen en voeding. Als wij onze werking moeten stopzetten, zullen die mensen allemaal in de kou staan", zegt een van de vrijwilligers van Weggeefwinkel vzw. Door de nieuwe Noord-Zuidverbinding moeten ze ten laatste in januari 2025 verhuisd zijn naar een nieuw pand, dat liefst gelegen is in Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder of Zonhoven.