"Ik heb beginnende alzheimer": Will Tura vertelt waarom hij is gestopt met optreden en neemt afscheid met laatste single

"Dit is het afscheidscadeau voor mijn publiek, ik voel het zelf zo", zegt hij daarover. "Ik ben er helemaal voor gegaan en het is heel belangrijk voor mij geweest om het op die manier te kunnen doen. (...) Ik voelde iets, en ik heb het zo gespeeld. Dat is het mooie van muziek: je kan het uiten, zingen, fluiten. Als je iets zelf mag componeren, dan ben je de hemel dankbaar."



"Als ik terugkijk" is gecomponeerd door Will Tura zelf en Bart Peeters heeft de tekst geschreven, waarin hij de dankbaarheid van Will Tura voor zijn carrière en publiek heeft proberen vatten. Steve Willaert, de vaste componist van Will Tura, heeft de arrangementen uitgewerkt als producer van dienst. De muziek is niet ingespeeld door studiomuzikanten, maar wel door de vaste muzikanten van Will Tura's band. "Het is een liefdesbrief geworden aan zijn fans", vindt Willaert.