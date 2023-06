Zeehond Zytha in Middelkerke vrijgelaten: "Emotioneel om haar nu te zien" 

De dochter van Bart, naar wie de zeehond is vernoemd, kreeg de eer om het luik te openen. Zeehond Zytha verbleef anderhalve maand in Sea Life Blankenberge. Ze werd op 14 april gevonden door politieagent Bart Vercruysse. "Het dier zat verstrengeld in een net en was bijna verlamd", zegt Bart. "Het is heel emotioneel om Zytha nu te zien. Ze woog zo'n 16 kilo, in een maand tijd is ze dankzij de goeie zorgen van Sea Life Blankenberge bijna verdubbeld in gewicht."

Bart besloot om geld in te zamelen voor Sea Life Blankenberge. Sindsdien loopt hij elke dag heen en terug naar zijn werk, da's zo'n 36 kilometer per dag. "Het bedrag dat ik inzamel, doet er niet toe. Die mensen zetten zich elke dag belangeloos is, ze krijgen daarvoor nauwelijks fondsen. Elke eurocent die ik op deze manier inzamel, is belangrijk."