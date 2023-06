"Laat je eten zo lang mogelijk in de koelkast en houd alles apart": 5 tips voor een voedselveilige barbecue

Zorg ervoor dat je barbecuetoestel proper is voor je het gebruikt. Was het rooster grondig af en plaats het nadien enkele minuten in de vlammen, zodat eventuele vetresten of verkoold vlees verwijderd kunnen worden. Verkoold vlees kan namelijk leiden tot de vorming van kankerverwekkende PAK’s ofwel polyaromatische koolwaterstoffen.

Droog het rooster daarna zorgvuldig af met een microvezeldoek. Bij een houtskoolbarbecue raadt Het FAVV aan om gezuiverde houtskool te gebruiken. Die informatie vind je op de verpakking. Vermijd in ieder geval vuil, behandeld, geverfd of harshoudend hout.