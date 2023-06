60 procent meer vacatures in Gentse havengebied van North Sea Port: totaal aantal is opgelopen tot 3.000

ondernemersorganisatie VOKA en de vereniging van havenbedrijven hebben 60 werkgevers in het Gentse gedeelte van North Sea Port bevraagd. Uit dat onderzoek blijkt dat het aantal vacatures in 6 jaar tijd is gestegen van 1.900 naar 3.000. Vooral technische jobs geraken niet ingevuld. Veel bedrijven geven aan dat ze het juiste diploma, relevante ervaring of kennis van het Nederlands niet meer als voorwaarden bij de selectie willen gebruiken. Slechts 43% van de Gentse havenbedrijven rekruteert nog uitsluitend in Vlaanderen. Om potentiële werkkrachten in Nederland te bereiken werd trouwens begin dit jaar Nort Sea Port Talent opgericht. De haven en de stad Gent werken hiervoor samen met de VDAB en zijn Nederlandse tegenhanger.