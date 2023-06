Acid kan voorlopig geen nieuwe video's meer posten op YouTube, wegens "schending beleid rond intimidatie"

Acid kreeg volgens YouTube ook een tik op de vingers. "We hebben het kanaal een waarschuwing gegeven wegens de schending van ons beleid rond intimidatie. Dat beleid zegt dat inhoud die gericht is op een persoon met langdurige of kwaadwillige beledigingen op basis van bepaalde kenmerken, ten strengste verboden is."

Volgens YouTube betekent het ook dat Acid een week lang geen nieuwe video's of livestreams kan publiceren "in overeenstemming met hun drie strikes-beleid". "Het beleid van YouTube is op iedereen van toepassing", klinkt het nog.