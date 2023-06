Acteur Al Pacino wordt op zijn 83e voor de vierde keer vader

De Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ bracht het nieuws over het aanstaande vaderschap van Al Pacino gisteren naar buiten. De zakenbehartiger van Pacino bevestigde het bericht, maar stelde dat er momenteel geen verdere commentaar gegeven zou worden.

Pacino's partner is de 29-jarige Noor Alfallah. Op haar Instagrampagina omschrijft ze zich als een "raconteur", een verhalenverteller. Ze is ook actief in de filmindustrie als producer. Volgens TMZ zijn Pacino en Alfallah vorig jaar beginnen te daten, maar voorts zijn er weinig details over hun relatie bekend. Pacino houdt zijn privéleven graag uit de schijnwerpers.

Voor Al Pacino wordt het zijn vierde kind. Hij heeft een dochter van 33 jaar, Julie Marie, uit zijn relatie met acteercoach Jan Tarrant. In 2001 kreeg hij met actrice Beverly D'Angelo een tweeling, Anton en Olivia. Zij zijn intussen 22 jaar.

Het nieuws over het aanstaande vaderschap van Al Pacino volgt ongeveer een maand na de aankondiging van acteur Robert De Niro. Hij is op zijn 79e voor de zevende keer vader geworden van een dochtertje, Gia Virginia, samen met zijn vriendin Tiffany Chen.

Robert De Niro en Al Pacino zijn goed bevriend en speelden nog samen in "The godfather part II" (1974) en "Heat" (1995). Pacino heeft er intussen een rijk gevulde carrière van zowat 50 jaar op zitten, met naast "The godfather" en "Heat" onder meer "Scarface" (1983) en "Scent of a woman" (1992). Voor die laatste film kreeg hij een Oscar voor Beste Acteur.