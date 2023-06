Antwerpse politie kan gestolen fiets meteen teruggeven aan eigenaar, nadat ze dief op heterdaad betrappen

Vrijdag hield de lokale politie een actie tegen overlast in de buurt van het Koningin Astridplein, de De Keyserlei, het Operaplein en de Teniersplaats. Zo kreeg het wijkteam iemand in het oog die veel aandacht had voor gestalde fietsen. In de Keistraat sloeg hij toe. Hij knipte het slot van een elektrische fiets door en reed ermee weg. Maar de politie kon hem stoppen. De dief bleek illegaal in ons land te verblijven.

Intussen kwamen andere agenten een geëmotioneerde man tegen. Hij vertelde hen dat zijn fiets gestolen was. De agenten konden de man meteen geruststellen en hem zijn fiets teruggeven.