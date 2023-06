Brusselse arbeidsbemiddelaar Actiris vraagt werkzoekende kunstenaars of ze in pornofilms zouden willen acteren

Actiris, de dienst voor arbeidsbemiddeling in Brussel, vraagt aan werkzoekende kunstenaars of ze willen acteren in een pornofilm. Dat maakt politieke partij PVDA bekend. De vraag duikt op in een vragenlijst van Actiris die de werkzoekenden krijgen. In die lijst wordt gepolst of ze willen meespelen in een kortfilm of bedrijfsfilm, maar ook in een erotische of pornografische film. PVDA wil dat Actiris de vraag verwijdert.