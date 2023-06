Door lange wachttijden geen afspraak kunnen maken bij autokeuring? Minister Lydia Peeters schrapt boetes (bij overmacht)

"Goed dat de minister er werk van maakt om deze onterechte boetes kwijt te schelden", vindt Vlaams parlementslid Sofie Mertens (CD&V), die onlangs cijfers over laattijdige keuringen heeft opgevraagd bij het departement voor Mobiliteit en Openbare Werken. Uit die cijfers blijkt dat in 2022 in totaal 2.115.970 personenwagens werden gekeurd, waarvan 477.820 laattijdig.

Van de bestuurders die hun wagen te laat aanboden, deden 317.635 dat binnen één maand na verval van het keuringsbewijs (66,5 procent). In de eerste maand bedraagt de boete voor zo'n laattijdige aanbieding nu 9,70 euro. In 2022 kwam dat in totaal neer op 3.081.059,50 euro aan boetes.

"Het probleem wordt almaar groter. Zo stellen we vast dat er in 2022 een stijging van maar liefst 63 procent is ten opzichte van 2019 voor bestuurders die zich minder dan één maand te laat aanboden bij de keuring", aldus Mertens.