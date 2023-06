Vertederend: berenwelpjes tonen zich voor het eerst aan het publiek in De Zonnegloed in Oostvleteren

De twee welpjes werden zo'n vier maanden geleden plots geboren. Het was ook voor het park een verrassing. Niemand wist dat berin Sandra in blijde verwachting was. Na vier maanden zijn de welpjes flink gegroeid. "Het is nu sinds een week of twee dat we zien dat ze echt actief worden", zegt Karel Ackaert van De Zonnegloed. "Ze klimmen op de tralies in hun verblijf, ze stoeien met water en ze spelen met elkaar. We zien dat ze er klaar voor zijn om naar buiten te komen."

Maar ook de Oekraïense mama-berin Sandra moest er klaar voor zijn. "Ze moet haar welpjes voor een stuk kunnen loslaten. Het is nu het goeie moment om die stap te zetten."