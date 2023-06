Vallei van de Kikbeekbron in Maasmechelen wordt natter gemaakt

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) wil de waterhuishouding in de vallei van de Kikbeekbron in Maasmechelen herstellen. Het natuurgebied van zo'n 120 hectare ligt in en rond een voormalige zandgroeve, maar door de zandwinning is het grondwaterpeil er in de hele regio sterk gedaald. Volgens ANB gaat het om het grootste Blue Deal project dat in Vlaanderen wordt uitgevoerd.