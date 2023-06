Brasserie De Litzberg in Dilsen-Stokkem is failliet

De uitbater van brasserie De Litzberg heeft eind vorig jaar zware gezondheidsproblemen gekregen. Hij kan de zaak daardoor niet meer uitbaten. Hij heeft de zaak 15 jaar gerund.

Eigenaar van de kasteelhoeve met groot binnenterras is voormalig burgemeester van As Miel Craeghs. Hij is nu op zoek naar een nieuwe uitbater. Tot die gevonden is, blijft de brasserie dicht. Het restaurant en hotel La Feuille D'Or, dat in dezelfde kasteelhoeve ligt, blijft wel open.