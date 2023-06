Buurtwerk 't Lampeke uit Leuven wint Prijs "Armoede Uitsluiten"

"Wij zijn geen leerkrachten, we nemen voor een stuk de rol over van de ouders of van een grote broer of zus waar de kinderen met hun verhaal terechtkunnen", gaat Nelissen verder. "We leren ze om op een gestructureerde manier hun huiswerk te maken. We proberen er ook zoveel mogelijk de ouders bij te betrekken, want vaak zijn de ouders zelf niet zo lang naar school geweest. Zo proberen we om de band met het schoolgebeuren opnieuw op te bouwen."