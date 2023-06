Celstraf met uitstel voor twintiger uit Kampenhout die gruwelijke beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en verspreidde

De feiten kwamen aan het licht nadat de Belgische autoriteiten meerdere meldingen ontvingen van het Amerikaanse National Center for Missing en Exploited Children (NCMEC). “De beklaagde verzamelde in 2020 en 2021 beelden van seksueel misbruik van kinderen”, klonk het bij het parket tijdens de behandeling van de zaak voor de correctionele rechtbank. “De collectie was omvangrijk, ze nam zo’n 30 gigabyte in beslag. Het ging om beelden van jongens en meisjes die op alle mogelijke manieren misbruikt worden, tot bestialiteiten toe. Er zijn kinderen van 3 tot 6 jaar te zien, die worden verdoofd zodat ze kunnen worden verkracht.”

De man voerde ook verschillende seksueel getinte chatgesprekken met minderjarigen. “Hij heeft nooit hulp gezocht, ondanks het feit dat het hier - zeker gezien de jonge leeftijd van de beklaagde - om een zeer zware perversie gaat”, aldus nog het parket.

De twintiger ontkende de feiten niet en toonde zich bereid tot het volgen van therapie. "Hij had niet de moed om aan zichzelf te werken, maar sinds zijn arrestatie en zijn vrijlating onder voorwaarden volgt hij therapie bij I.T.E.R. (Centrum voor Preventie, Begeleiding en Behandeling van Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag, nvdr).”, pleitte zijn advocaat.

De rechtbank hield daar rekening mee en veroordeelde de man donderdag tot 18 maanden cel met probatie-uitstel.