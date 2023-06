Nooit was het voor hoogopgeleide Chinezen moeilijker om werk te vinden dan vandaag

Nochtans is de Chinese economie één van de snelstgroeiende ter wereld. "Maar het onderwijs heeft de snelgroeiende economie ingehaald", klinkt het bij Keyun Jin, auteur van 'The New China Playbook'. Hij volgt de economische opgang van het land op de voet. "Er worden veel meer diploma's uitgereikt dan er nodig zijn in de Chinese economie, die nog vooral op productie gebaseerd is."