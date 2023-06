Danscafés in Brugge gecontroleerd op brandveiligheid: "Geen enkele zaak is helemaal in orde"

De uitbaters van de uitgaansbuurt op de Eiermarkt zijn een maand op voorhand verwittigd zodat ze zich konden voorbereiden op de controle. Maar toch bleek de controle nodig en moet er in elke zaak nog een en ander worden bijgestuurd.

Bij elk danscafé werden alle aandachtspunten overlopen en kregen de eigenaars tips mee. "Zo waren er vooral opmerkingen over een gebrek aan veiligheidsverlichting. Als er brand is en alle lichten gaan uit, dan moet de veiligheidsverlichting beginnen branden", zegt Lien Depoorter van de lokale politie van Brugge. "Er ontbrak ook vaak een tweede uitgang in de cafés. Want van zodra er meer dan 99 mensen in een zaak zijn, moet er naast de ene uitgang, die meestal de voordeur is, ook een tweede uitgang zijn. Soms was die er wel, maar was die andere uitgang versperd. In twee danscafés was er brandbare versiering aan het plafond."