Dailly strijdvaardig na ontslag: 'Officieel of officieus, ik blijf voorzitter RWDM'

Ook de manier waarop hij de laan is uitgestuurd, zit Thierry Dailly hoog. "Dinsdagavond heeft John Textor mij via videocall laten weten dat ik ontslagen ben. Daarna is door een perslek de bom ook bij de supporters ontploft. Zes uur later is Textor, na het ontwaken in Amerika, in zijn pen gekropen en heeft hij zijn verklaring geschreven. Maar die is gebaseerd op emoties, niet op feiten."