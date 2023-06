Morgenochtend minder treinen naar Brussel en de luchthaven in Zaventem, neem je voorzorgen

Een waarschuwing voor mensen die zondagochtend met de trein voor 10 uur richting Brussel of naar Brussels Airport willen. Neem je voorzorgen want door werkzaamheden moet je overstappen op andere treinen of zelfs vervangbussen. Hou in elk geval rekening met een veel langere reistijd, zeker wanneer je een vliegtuig moet halen.