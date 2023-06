Drie minderjarigen uit Sint-Martens-Latem opgepakt na bedreigingen met vuurwapen in Blankenberge

Drie jongeren van 15 zijn opgepakt nadat ze vorige week in Blankenberge in twee verschillende straten mensen hadden bedreigd met een vuurwapen. De feiten gebeurden in de nacht van 20 op 21 mei. Ze bedreigden toevallige passanten, en waren uit op geld. De drie komen uit Sint-Martens-Latem. Ze worden verdacht van diefstal met geweld, en staan nu ter beschikking van de jeugdrechter in Oost-Vlaanderen.