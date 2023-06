E314 komend weekend afgesloten van Nederlandse grens tot Maasmechelen

Het agentschap Wegen en Verkeer is al anderhalf jaar bezig met de renovatie van het viaduct in Boorsem. En ook het wegdek wordt vernieuwd van aan de Nederlandse grens tot aan het ecoduct in Maasmechelen. Komend weekend wordt er gewerkt van aan de snelwegparking in Boorsem tot en met de op- en afritten in Maasmechelen. Eerst wordt zo’n 10 cm van het bestaande wegdek afgefreesd. Daarna komt er een verstevigend wapeningsnet met een beschermingslaag op. Ook de onderlaag asfalt van 6 cm wordt geplaatst. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open vVLD): "Over enkele weken volgt dan de toplaag van 3 cm geluidsreducerend asfalt. Door die geluidsarme toplaag vermindert het rolgeluid met 3 tot 6 dB(A)"