Dan toch geen tweede restaurant De Slagmolen in kasteel Edelhof, Bilzen zoekt nieuwe zaakvoerder

Burgemeester van Bilzen Bruno Steegen zegt niet bij de pakken te blijven zitten: "Bilzen is een horecastad. We waren dan ook enorm verheugd dat De Slagmolen voor ons koos en we onze stad ook gastronomisch verder op de kaart konden zetten. Het is bijzonder jammer dat de plannen niet doorgaan, maar we kijken nu vooral vooruit."