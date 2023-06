Sint-Joris bij Beernem dit jaar thuishaven van EK Wakeboarden

Sint-Joris, bij Beernem, is in september de thuishaven van het Europees Kampioenschap wakeboarden. Dat zo een internationaal evenement plaats vindt in een bescheiden dorp als Sint-Joris is onder meer te danken aan Wouter Deschrijver. Hij komt uit de streek en is vaak jurylid op grote wedstrijden. “Dit is de gedroomde locatie”, zegt Wouter, die ook bondscoach is van het Belgische wakeboardteam.