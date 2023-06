"Totaal gebrek aan respect voor rechtstaat": EU-parlement heeft geen vertrouwen in Hongarije als voorzitter Europese ministerraden

Alles in overweging genomen, vragen de parlementsleden zich in een resolutie af of Hongarije wel de rol van tijdelijk voorzitter van de Raad (de Europese ministerraden en al hun voorbereidende vergaderingen) kan opnemen. In de eerste helft van 2024 is België aan de beurt, van juli tot december volgend jaar neemt Hongarije de voorzittershamer over. Niet alleen toont Boedapest steeds opnieuw aan dat het de Europese regels en waarden met de voeten treedt, er valt ook bijzonder moeilijk mee samen te werken, betoogt het Europees Parlement.