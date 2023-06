Expert kritisch voor Acid: "Een ondernemer die geld verdient aan zijn content, daar horen ook verantwoordelijkheden bij"

De Veirman kijkt wel kritisch naar de demarche van de youtuber. "Acid moet zich in de eerste plaats houden aan de wet. Er is wel vrijheid van meningsuiting, maar er zijn wel grenzen aan. Je kunt niet zomaar alles zeggen. Als je die grenzen overschrijdt, is er sprake van een misdrijf en ben je ook strafbaar. Dat oordeel is natuurlijk aan een rechter. Maar sowieso mag je niet aanzetten tot haat en discriminatie. Naast de wet heb je ook de regels van het plaform YouTube. Daarom is het ook offline gehaald. Het ging volgens YouTube om kwetsende content."