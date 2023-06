Failliete Sua Casa uit Roeselare moet klanten nog zo'n 1,2 miljoen euro

Sua Casa is een bouwbedrijf uit het Roeselaarse dat op 11 april is failliet verklaard. Het bedrijf liet tientallen klanten in de steek door hun huis niet af te werken, terwijl ze er wel al voor betaald hadden. Zo'n 60 klanten en ondernemers hebben bij de curator die het faillissement afhandelt, een dossier ingediend. Goed voor een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro. "Dat is nog niet het definitieve bedrag", zegt curator Johan Vynckier. "We gaan eerst na of alle vorderingen terecht zijn. Bovendien kunnen er zich nog nieuwe slachtoffers melden, in principe hebben ze tijd tot april volgend jaar."