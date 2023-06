Festival in Anderlecht biedt gratis tickets aan voor wie krap bij kas zit

Goed nieuws voor wie het financieel moeilijk heeft en toch graag een feestje viert: organisatoren Kiosk Radio en Crevette Records komen hen tegemoet op de open air die ze in juli organiseren in Anderlecht. Publiek met een kleine portemonnee komt in aanmerking voor een goedkoper of gratis kaartje, zo melden de festivalorganisatoren op hun eventpagina op Facebook.