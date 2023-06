Fietsersbond Zemst vraagt om kruispunt op Tervuursesteenweg veiliger te maken

"De Tervuursesteenweg wordt vaak gebruikt door scholieren", zegt Chris De Laet van de Fietsersbond in Zemst. "Wanneer ze van Mechelen richting Hofstade fietsen, rijden ze tegen de rijrichting in. Op het kruispunt moeten fietsers namelijk in twee keer oversteken: eerst moeten ze in de richting van de Geerdegemstraat rijden, waar ze moeten wachten op een hoek waar weinig plaats is. Pas daar kunnen ze de Tervuursesteenweg oversteken."

"We willen dus vragen om op het kruispunt een verkeerslicht te plaatsen, waarop een vierkant groen licht kan verschijnen, zodat fietsers schuin, dus in één keer, kunnen oversteken om dan aan de juiste kant het fietspad te nemen richting Hofstade. Dan is het uiteraard rood voor de automobilisten in alle richtingen."