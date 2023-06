Franky krijgt een belastingaangifte voor zijn overleden vader: "Gebeurde op een heel onpersoonlijke, koele manier" 

Franky weet niet hoe hij aan de aangifte voor zijn vader moet beginnen. "Ik had administratief eindelijk alles afgesloten. Ik had geen gegevens meer liggen en had geen zicht meer op zijn rekeningen. Ik ontving een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA). Zo'n aangifte is al voor een groot deel ingevuld en moet je wel altijd nog nakijken, maar ik had er geen idee van of die gegevens juist waren of niet."