Geen nieuwe branden, maar nog wel smeulende plekken in de Hoge Venen

De brand in de Hoge Venen ontstond maandagavond, in de buurt van de Belgisch-Duitse grens. Het kostte de hulpdiensten veel moeite om het vuur onder controle te krijgen, onder meer door de wisselende weersomstandigheden. De wind was veranderlijk en daardoor was het verloop van de brand moeilijk te voorspellen. Dinsdag in de vooravond laaide het vuur weer op en werd het provinciaal rampenplan van kracht. In Duitsland en Nederland werden twee blushelikopters stand-by gehouden.