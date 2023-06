Gemengde gevoelens na vrijlating Olivier Vandecasteele: "Vermijden dat één man in Iran hele land kan gijzelen"

"Als het van ons had afgehangen, hadden we na de veroordeling van de terrorist Assadi misschien maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat geen enkele Belg in de grijparmen van de ayatollahs zou kunnen komen", zegt Kamerfractie Peter De Roover (N-VA).

Olivier Vandecasteele is inderdaad naar Iran afgereisd na de veroordeling van Assadi, en heeft een negatief reisadvies genegeerd. "Mijnheer Vandecasteele is niet interessant voor Iran", aldus De Roover. "Wel interessant is chantage plegen op België. "Dit is vandaag de uitdaging voor iedereen: hoe vermijden we in de toekomst dat België zo zwak staat?" De ruil tussen Vandecasteele en Assadi getuigt volgens de N-VA in de eerste plaats van hulpeloosheid. "Dit is een handboek 'Hoe haal ik terroristen uit de cel?'"

Volgens De Roover is elke Belg nu potentieel bedreigd "omdat men weet dat men via één Belg het hele land kan chanteren".