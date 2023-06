Gent opent rouwregister voor ereschepen Lieven Decaluwe

Als schepen was hij eerst bevoegd voor leefmilieu, in 2000 kwam daar ook nog plantsoenen bij. In 2006 was de Volksunie verveld tot Spirit en werd er in Gent kartel gevormd met de SP.A van burgemeester Termont. Spirit haalde drie zetels binnen en Lieven Decaluwe werd opnieuw schepen. Deze keer van zijn droombevoegdheid cultuur met als bonus ook nog toerisme en feestelijkheden. In die laatste hoedanigheid was hij dan ook 6 jaar lang Feestenburgemeester. In 2012 was Lieven Decauwe partijloos geworden doordat Spirit uiteindelijk ophield te bestaan en hij niet, zoals veel partijgenoten, mee overstapte naar de socialisten.

Politiek ging hij dan met pensioen, maar hij bleef zich wel inzetten voor de culturele wereld. Als interim-voorzitter zorgde hij ervoor dat de Gentse Floraliën niet kopje-onder gingen toen die het financieel heel zwaar hadden. Hij was ook secretaris van de Raad van Bestuur van het Gentse filmfestival FilmFest en sinds eind jaren 1990 was hij ook voorzitter van het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg.

