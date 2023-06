Grote vraag naar biologische peren uit Limburg en Hageland, ook al kunnen die pas na de zomer geoogst worden

"Er is wel een trend om fruit steeds vroeger vast te leggen voor de export binnen Europa, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt Gunther De Vadder van de Belgische Fruitveiling (BFV) in Sint-Truiden. "Je merkt dat er echt paniek is. De weersomstandigheden zijn dit jaar al erg extreem geweest, met een enorme droogte in Italië, Portugal en Frankrijk. Daarnaast hebben ze op sommige plaatsen ook al te maken gehad met enorme wateroverlast. En er is in het zuiden ook de oprukkende Aziatische fruitwants, die peren aantast en onverkoopbaar maakt."