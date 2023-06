Inspiratiepunt over De Groote Heide opent dit weekend aan de Achelse Kluis in Hamont-Achel

"We hopen dat dit een vertrekpunt zal zijn voor het toerisme in De Groote Heide, maar vooral voor de mensen die op zoek zijn naar rust", zegt burgemeester Theo Schuurmans (CD&V). "Dit is een unieke, internationale omgeving met een grens die door de gebouwen heen loopt. Toen ik Hamont-Achel eens voorstelde in China werd de hele zaal muisstil toen ik het had over die grens. Ze vonden dat enorm fascinerend."